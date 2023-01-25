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НовостиКарта Кубани25 января 2023 9:44

В Новороссийске спасли собаку из ливневки

Животное не могло выбраться самостоятельно
Мария ЧАЛАЯ
В Новороссийске собака застряла в ливневке. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске собака застряла в ливневке. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасли собаку из ливневки. Животное застряло в канализации, которая была закрыта металлической решеткой.

- Спасатели выехали в поселок Гайдук. Они увидели, что глава поселка Касапиди Ангелина нашла «эвакуатор», который приподнял решетку. Ангелина залезла в ливневку и достала собаку оттуда, - сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что собаку спасли, а решетку поставили на место.