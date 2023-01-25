В Новороссийске собака застряла в ливневке. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасли собаку из ливневки. Животное застряло в канализации, которая была закрыта металлической решеткой.

- Спасатели выехали в поселок Гайдук. Они увидели, что глава поселка Касапиди Ангелина нашла «эвакуатор», который приподнял решетку. Ангелина залезла в ливневку и достала собаку оттуда, - сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что собаку спасли, а решетку поставили на место.