В Краснодаре 8 улиц остались без света из-за аварии Фото из архива КП

В Краснодаре 8 улиц временно остались без света. Отключение в Западном округе произошло из-за аварии.

- Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «ЮЗ-210» и 6 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Котовского, Севастопольской, Головатого, Калинина. Без электроэнергии остаются улицы Северная, Фрунзе, Чкалова и Бабушкина.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.