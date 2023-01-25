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НовостиЗдоровье25 января 2023 9:58

На Кубани за сутки выявили 69 новых случаев заболевания COVID-19

Среди заболевших 6 детей
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани выявили 69 новых случаев COVID-19

На Кубани выявили 69 новых случаев COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 69 случаев заболевания COVID-19. Среди новых пациентов 38 женщин и 31 мужчина, из них шестеро – дети.

- В Краснодаре выявили 36 случаев. В Сочи – 5 заболевших. В Новопокровском районе – 3, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Новороссийске, Геленджике, Каневском, Отрадненском и Славянском районах по 2 заболевших. В Гулькевичском, Кореновском, Динском, Приморско-Ахтарском, Крымском, Северском, Кущевском, Староминском и Усть-Лабинском районах по 1 положительному результату.