Две новые школы на 1100 мест построят в Тахтамукайском районе Адыгеи

Рабочие уже завершили нулевой цикл и приступили к возведению каркасов зданий.

В Тахтамукайском районе Адыгеи продолжают строительство двух школ. Они появятся в поселке Яблоновском и в ауле Новая Адыгея. Школы будут рассчитана на 1100 мест каждая. Рабочие уже завершили нулевой цикл и приступили к возведению каркасов зданий.

- Поставил задачу жестко контролировать соблюдение сроков строительства и качество работ, - написал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, территорию школ благоустроят и обеспечат транспортной доступностью. Кабинеты оснастят всем необходимым.