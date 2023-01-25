Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 10:03

Две новые школы на 1100 мест построят в Тахтамукайском районе Адыгеи

Они появятся в поселке Яблоновском и в ауле Новая Адыгея
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Рабочие уже завершили нулевой цикл и приступили к возведению каркасов зданий.

Рабочие уже завершили нулевой цикл и приступили к возведению каркасов зданий.

В Тахтамукайском районе Адыгеи продолжают строительство двух школ. Они появятся в поселке Яблоновском и в ауле Новая Адыгея. Школы будут рассчитана на 1100 мест каждая. Рабочие уже завершили нулевой цикл и приступили к возведению каркасов зданий.

- Поставил задачу жестко контролировать соблюдение сроков строительства и качество работ, - написал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, территорию школ благоустроят и обеспечат транспортной доступностью. Кабинеты оснастят всем необходимым.