На «Роза Хутор» открылся лекторий

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Открытый лекторий на «Роза Хутор» организован специалистами Горного Клуба «Спорт-Марафон». «Это площадка для обмена опытом и знаниями на аутдорные темы в формате лекций, семинаров и мастер-классов. Такое пространство для единомышленников, для которых путешествие, спорт, здоровый образ жизни, экология, охрана природы не просто модные течения, а образ жизни», - отмечают в лектории.

Открытые лекции проходят бесплатно несколько раз в неделю по установленному расписанию. В качестве спикеров приглашаются профессионалы отрасли, включая известных путешественников, спасателей, спортсменов, работников индустрии, специалистов горных курортов Сочи, видеографов и фотографов. Они делятся своим опытом, лайфхаками, секретами мастерства. Так, в лектории можно получить совет, как восстановиться после катания на горных лыжах, изучить методы оказания первой помощи от представителей поисково-спасательных отрядов, познакомиться с работой противолавинной службы и понять, как избежать травм на склоне. Здесь также можно посмотреть фильмы на тему активного отдыха и многое другое. Все мероприятия проходят в уютном пространстве, которое оборудовано современной аппаратурой и рассчитано на прием до 200 человек. Посмотреть расписание бесплатных лекций и зарегистрироваться на них можно на сайте Горного Клуба «Спорт-Марафон».