Улицу Красную в Сочи перекроют в ночь на 26 января из-за ремонта водопровода

В домах воду отключать не будут, подача ресурса сохранится в полном объеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи перекроют улицу Красную в ночь на 26 января. Это связано с тем, что специалисты будут проводить профилактические работы на водоводе. В домах воду отключать не будут, подача ресурса сохранится в полном объеме.

- В данный момент завершено обследование коммуникаций, выявлены участки, подлежащие замене. Автодвижение будет перекрыто от переулка Ряжский до переулка Докучаева, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дорога будет перекрыта с 23:00 часов 25 января до 06:00 часов 26 января. Просьба водителей заранее планировать свой маршрут.