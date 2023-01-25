«ТНС энерго Кубань» и Госжилинспекция края обсудили совместную работу по недобросовестным УК

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Общая задолженность управляющих компаний (УК) Краснодарского края перед гарантирующим поставщиком на начало января 2023 года превысила 1 млрд руб.

В ходе рабочей встречи представители «ТНС энерго Кубань» и руководитель Государственной жилищной инспекции (Госжилинспекция) края Диана Трушкова обсудили меры административного воздействия на недобросовестные УК, а также способы побуждения их к оплате за потребленную электроэнергию.

По законодательству, в случае если УК не платит за поставленный энергоресурс более двух месяцев и данная задолженность подтверждена судебным актом, то Госжилинспекция имеет полное право отказать таким УК в продлении лицензии и привлечь руководство к административной ответственности.

«В 2022-м году гарантирующий поставщик направил в адрес Госжилинспекции 38 обращений в отношении проблемных УК. Результатом этой большой совместной работы стало погашение просроченной задолженности на общую сумму 11,2 млн рублей» - пояснил заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению «ТНС энерго Кубань» Артём Зарва.

В ходе встречи также принято решение о проведении ежеквартальных рабочих групп под председательством Госжилинспекции, на которые будут приглашены проблемные УК.