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НовостиОбщество25 января 2023 10:33

Дополнительные поезда запустят между Сочи и Ростовом-на-Дону в феврале

РЖД запустит по стране более 200 дополнительных поездов с 22 по 26 февраля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Число вагонов также планируют увеличить.

Число вагонов также планируют увеличить.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Дополнительные поезда запустят между Сочи и Ростовом-на-Дону в феврале. Они будут курсировать с 22 по 26 февраля. Всего по стране организуют более 200 дополнительных поездов. В этом году День защитника Отечества собираются праздновать четыре дня.

- Пиковой датой выезда станет 22 февраля, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 26 февраля, - сообщил в пресс-службе РЖД.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, число вагонов также планируют увеличить. Это коснется маршрутов дальнего следования.