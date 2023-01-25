Число вагонов также планируют увеличить. Фото: Иван ВИСЛОВ

Дополнительные поезда запустят между Сочи и Ростовом-на-Дону в феврале. Они будут курсировать с 22 по 26 февраля. Всего по стране организуют более 200 дополнительных поездов. В этом году День защитника Отечества собираются праздновать четыре дня.

- Пиковой датой выезда станет 22 февраля, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 26 февраля, - сообщил в пресс-службе РЖД.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, число вагонов также планируют увеличить. Это коснется маршрутов дальнего следования.