В Армавире для 14 памятников архитектуры установили зоны охраны Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Армавире для 14 памятников архитектуры установили зоны охраны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Подготовленные проекты прошли историко-культурную экспертизу. Эксперты изучили архивные и литературные источники, формирование застройки и провели натурные исследования.

В том числе зоны охраны определили для усадьбы купцов Меснянкиных, особняка, принадлежавшего промышленнику Михаилу Мисожникову, здание по улице Ленина, 74, построенное крупная галантерейной фирмой в 1913 году.

- Здания являются неотъемлемой частью старинной застройки Армавира, большинство из них построены как жилые особняки состоятельных армавирцев в конце XIX – начале ХХ веков и до сих пор сохраняют свое градостроительное значение, - отметил вице-губернатор Роман Лузинов.

Всего на Кубани зоны охраны установили почти для 700 памятников.