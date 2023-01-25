На Кубани рассчитают стоимость подключения к электросетям участков для многодетных семей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани рассчитают стоимость подключения к электросетям участков для многодетных семей. Об этом сообщили на совещании по вопросу присоединения к сетям земельных массивов, выделяемых семьям под индивидуальную жилую застройку.

Во время «Прямой линии» к губернатору Вениамину Кондратьеву обратилась жительница Краснодара. Женщина рассказала о проблеме обеспечения участков, выданных многодетных семьям, инженерной инфраструктурой.

В 2022 году в регионе выделили 2,8 тысячи земельных участков. Как отметил вице-губернатор Андрей Прошунин, большинство находятся далеко от развитой электросети и в энергодефицитных районах.

- Возникает проблема высокой стоимости договоров технологического присоединения к электрическим сетям, - отметил Андрей Прошунин.

В настоящее время проблема обострилась в Сочи и Краснодаре. На совещании краевое министерство ТЭК и ЖКХ, администрации муниципалитетов и электросетевые компании договорились о совместной работе. Это касается определения мощности для энергоснабжения каждого участка, наличия земель общего пользования для постройки объектов энергетической инфраструктуры и подачи в сетевые организации заявок на присоединение к сетям с заключением договоров.

Краевое ведомство рассчитает объем средств, необходимых для подключения инженерных сетей к участкам, рассмотрит участие муниципалитетов в госпрограмме «Жилище» или создания новой региональной программы финансирования.