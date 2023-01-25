Депутаты оценили результаты работы краевой госжилинспекции в 2022 году

Обращаясь к коллегам, председатель ЗСК отметил, что чаще всего обращения людей, поступающие в адрес региональной госвласти и органы местного самоуправления, связаны с сохранностью жилфонда, качеством коммунальных услуг и содержанием многоквартирных домов (МКД).

«Соблюдение этих и других требований законодательства зависит от качества осуществляемого на Кубани жилищного и лицензионного контроля», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко отметил, что зафиксированное уменьшение количества поступивших в жилинспекцию обращений – показатель доверия к ней людей.

Как было отмечено, в 2022-ом большая часть вопросов - 34 процента от их общей массы – оказалась связана с начислением платы за ЖКУ. Обращения по поводу качества коммунальных услуг составили 18 процентов, по поводу деятельности организаций по обслуживанию МКД – 17 процентов. Основной поток писем специалисты принимают из Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы.

Подводя итоги планерки, руководитель Заксобрания подчеркнул, что в последнее время в работе краевой госжилинспекции наметилась положительная динамика.

«Однако главную оценку ее работе должны давать люди. Когда будут предложения по расширению списка из девяти муниципалитетов, которым уже переданы полномочия по осуществлению госжилнадзора, мы, безусловно, в рамках своих полномочий окажем необходимую помощь», - резюмировал Юрий Бурлачко.