Туманы окутают регион

Жителей Кубани предупредили о густых туманах 26 января. Белая пелена окутает регион и ухудшит видимость на дорогах.

- Местами туман, ночью и утром гололедно-изморозевые отложения, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отметили синоптики, осадков в этот день не ожидается. В регионе сохранится переменная облачность.

Ночью столбики термометров опустятся до -3…-8°, а в юго-восточных предгорных районах местами до -7…-12°. Днем температура воздуха составит +3…8°, в южной половине края - +7…12°. В горах ночью термометры покажут отметки -6…-11°, а днем -1…+4°.

- На Черноморском побережье температура воздуха ночью +2…-3°, на участке Анапа-Геленджик 0…+5°, днем - +8…13°, - рассказали синоптики.

Уточняется, что порывы ветра местами будут достигать 12 м/с, а на участке Анапа-Геленджик - 12-14 м/с.