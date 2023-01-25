Бесплатные экскурсии пройдут в Краснодаре к 80-летию освобождения города Фото: krd.ru

Бесплатные экскурсии пройдут в Краснодаре к 80-летию освобождения города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Три программы, посвященные 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, подготовил туристско-информационный центр города. Экскурсии «Цветы у обелисков», «Чистяковская Роща» и «Забвению не подлежит» стартуют 12 февраля в 10:00.

- Участники посетят знаковые места, памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны, - рассказали в мэрии Краснодара.

Поучаствовать в экскурсиях предлагают, предварительно записавшись по телефону 8(861) 218-97-77. По номеру также можно получить дополнительную информацию о программах.

Всего в Краснодаре к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков подготовили более 200 мероприятий.