Мэрия Сочи не смогла оспорить решение 17-летней давности о судьбе плантации фундука

Суд отказал мэрии Сочи вернуть плантации фундука. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отказал мэрии Сочи вернуть плантации фундука площадью около 5,8 гектара в Хостинском районе. Дело о территории рассматривалось еще 17 лет назад. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Еще в 2004 году компания, которая выращивает чайные листы, добилась права собственности плантации. Однако мэрия Сочи решила обратиться с апелляционной жалобой только сейчас. Администрация города отметила, что это затрагивает права и интересы как собственника земельного участка. Также мэрия не участвовала в рассмотрении дела в 2004 году.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, суд прекратил производство по жалобе.

- Институт обжалования не вступивших в силу судебных актов не рассчитан на столь длительный срок. При этом действия сочинской мэрии по оспариванию решения 17-летней давности расценивается как недобросовестное поведение, - сообщается в арбитражной картотеке.