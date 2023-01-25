Шесть солнечных электростанций построят на Кубани к 2025 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шесть солнечных электростанций построят на Кубани к 2025 году. В проект инвестируют 16,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс-Юг».

В настоящее время комплексы мощностью более 150 МВт возводят в Лабинском, Северском, Мостовском районах и Армавире

- Общий объем инвестиций составляет более 15 млрд рублей. Также в Тихорецком районе ведется строительство двух электростанций установленной мощностью 9,98 МВт и 6 МВт, суммарный объем инвестиций - 1,5 млрд рублей, - рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Ранее, в декабре 2022 года, на территории кубанского предприятия завершили строительство солнечной электростанции мощностью 1,02 МВт. В проект инвестировали 119 млн рублей. Кроме того, новую СЭС ввели в эксплуатацию в Краснодаре. Комплекс мощностью 2,35 МВт находится на двух участках Краснодарской ТЭЦ.