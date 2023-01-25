Житель Краснодара убил деревянным брусом рабочего

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жителя Краснодара подозревают в убийстве рабочего деревянным брусом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла днем 21 января в одном из кафе на улице бульваре имени К. Лучко. Мужчина приехал к заведению, чтобы проверить работу подсобных рабочих. Застав их пьяными, он начал возмущаться.

Завязалась ссора. Во время конфликта рабочие взяли металлические пруты и несколько раз ударили мужчину. В ответ он схватил деревянный брус и ударил 37-летнего подсобника по голове, отчего тот упал. На место вызвали полицию и скорую, которая доставила пострадавшего в больницу.

Через несколько дней он умер в медучреждении. Тем временем на 41-летнего мужчину, ударившего рабочего, завели уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших по неосторожности его смерть.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.