Спасатели обнаружили тело мужчины и велосипед Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани спасатели вытащили тело утонувшего велосипедиста. Поиски мужчины продолжались 23 и 24 января, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло на водоеме в окрестностях поселка Каменный Тихорецкого района. В первый день поиски пропавшего велосипедиста прошли безрезультатно.

На второй день спасатели с помощью водолазного снаряжения и лодки обнаружили на глубине 2,9 метра велосипед и мужчину. Уточняется, что поднятое тело передали полиции.

- Спасатели напоминают жителям и гостям Краснодарского края о правилах безопасности в зимний период на водоемах и надеются на благоразумие людей. Сейчас выходить на тонкий лед смертельно опасно! – напомнили в пресс-службе «Кубань-СПАС».