На Кубани в реконструкцию санатория «Белые ночи» вложат 10 млрд рублей

Также инвестор проведет современное оснащение пляжа. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Сочи реконструируют санаторий «Белые ночи». Инвестор планирует вложить в модернизацию знаменитой советской лечебницы 10 млрд рублей. За три года подрядчики проведут комплексную реконструкцию основного 17-этажного здания и возведут три дополнительных корпуса.

– На месте устаревшего санатория в крае вновь заработает современный санаторно-гостиничный комплекс с комфортными спальными корпусами, улучшенной медицинской базой, СПА и зонами отдыха, – сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

Санаторий «Белый ночи» был построен в 1976 году. Территория составляет 10 гектаров, из которых около 7 занимает дендропарк. Посадочный материал сюда завозили из питомников и ботанических садов Крыма, западной Грузии и Северного Кавказа. С 1998 года парку присвоен статус Субтропического ботанического сада Кубани, в котором представлены разные субтропические растения и Японии, Мексики, Новой Зеландии, Средиземноморья, Австралии и Чили, Китая и Америки, Гималаев и Канарских островов. Инвестор заявил о том, что зеленые насаждения во время реновации будут максимально сохранены.