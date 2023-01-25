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НовостиОбщество25 января 2023 15:57

Компания МТС вошла в первую десятку самых привлекательных работодателей в рейтинге Changellenge Best Company Award

Звание лауреата номинации «Прорыв года» было присвоено МТС по итогам опроса более 7000 студентов 39 ведущих российских вузов
Василина КОПЫЛОВА

Ежегодные исследования Best Company Award компании Changellenge нацелены на то, чтобы выявить отрасли и компании, пользующиеся наиболее высоким спросом у молодых специалистов и сегодняшних студентов. По направлениям деятельности были особенно отмечены ИТ (49%), банковское дело (36%), искусство, культура, развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).

В процессе отбора главных претендентов участвовали 183 компании. Это представители различных отраслей рынка, продвигающие собственный бренд, приглашающие молодых перспективных специалистов и создающие комфортную среду для новых кадров. В сегменте телеком-компаний МТС уже трижды занимала первое место. - Только за последний год в ИТ мы выросли на 30%, увеличили инвестиции в заботу о здоровье и благополучии коллег: гибридные форматы работы, расширенные страховка и соцпакет, неисчерпаемые ресурсы для внутреннего обучения и дополнительные инвестиции для учебы вовне, упрощение корпоративных структур и цепочек согласования, а самое главное – амбициозные задачи по созданию новых решений для миллионов клиентов, твоих же близких, друзей и родных, – отмечает Лариса Бодягина, вице-президент по управлению персоналом МТС.

23 января 2023 года на церемонии награждения Best Company Award были отмечены победители от Changellenge. Профессиональная платформа Changellenge в рамках этого события уже 8 лет составляет рейтинги компаний, где работе с развитием бренда и молодыми кадрами уделяется большое внимание. Более подробные итоги конкурса можно найти на сайте.