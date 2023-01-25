Компания МТС вошла в первую десятку самых привлекательных работодателей в рейтинге Changellenge Best Company Award

Ежегодные исследования Best Company Award компании Changellenge нацелены на то, чтобы выявить отрасли и компании, пользующиеся наиболее высоким спросом у молодых специалистов и сегодняшних студентов. По направлениям деятельности были особенно отмечены ИТ (49%), банковское дело (36%), искусство, культура, развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).

В процессе отбора главных претендентов участвовали 183 компании. Это представители различных отраслей рынка, продвигающие собственный бренд, приглашающие молодых перспективных специалистов и создающие комфортную среду для новых кадров. В сегменте телеком-компаний МТС уже трижды занимала первое место. - Только за последний год в ИТ мы выросли на 30%, увеличили инвестиции в заботу о здоровье и благополучии коллег: гибридные форматы работы, расширенные страховка и соцпакет, неисчерпаемые ресурсы для внутреннего обучения и дополнительные инвестиции для учебы вовне, упрощение корпоративных структур и цепочек согласования, а самое главное – амбициозные задачи по созданию новых решений для миллионов клиентов, твоих же близких, друзей и родных, – отмечает Лариса Бодягина, вице-президент по управлению персоналом МТС.

23 января 2023 года на церемонии награждения Best Company Award были отмечены победители от Changellenge. Профессиональная платформа Changellenge в рамках этого события уже 8 лет составляет рейтинги компаний, где работе с развитием бренда и молодыми кадрами уделяется большое внимание. Более подробные итоги конкурса можно найти на сайте.