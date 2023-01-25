В центре Краснодара сгорел заброшенный двухэтажный дом

В Краснодаре сгорело заброшенное здание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре на улице Красной днем 25 января загорелся двухэтажный дом. Свидетели пожара сразу же сообщили о случившемся спасателям.

- Информацию о возгорании диспетчер Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона получил в 14.24. В 14.25 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что горело заброшенное здание. К моменту приезда пожарных огонь уже распространился на площади 50 кв. м. В 14.30 пожар удалось локализовать, а спустя еще 20 минут – полностью ликвидировать. С огнем боролись 11 человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет, так здание уже давно было заброшенным.