В Сочи спасатели за полчаса потушили горящую жилую двухэтажку

В Сочи сгорел частный дом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели в 21:26 узнали о пожаре на улице Алексеевской села Алексеевское. Со слов очевидцев горел двухэтажный частный дом. В 21.27 к месту вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС России.

- В 21.45 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание 2-х этажного частного дома на площади 80 кв. м. – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 21:50 спасателям удалось локализовать пожара на площади 80 кв.м. В 22:15 была объявлена полная ликвидация пожара. На ликвидацию пожара привлекалось от МЧС России 11 человек личного состава и три единицы техники.