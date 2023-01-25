Казаков Кубанского казачьего войска пригласили в Москву на Парад Победы

Казаки Кубанского казачьего войска примут участие в Параде Победы в Москве. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Казаков Кубанского казачьего войска пригласили принять участие в Параде Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Вскоре 129 казаков приступят к тренировкам. Сначала оттачивать строевой шаг казаки будут в Краснодаре, а весной продолжат тренировки в Московской области.

– Кубанское казачье войско по решению высшего руководства страны вновь примет участие в Параде Победы в Москве, что является большой честью для всех казаков, – рассказал вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов.

Подготовкой казаков займутся инструкторы Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. Тренировки будут проходить на базе Краснодарского президентского кадетского училища.