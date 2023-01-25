В Краснодарском крае наполняют данными созданную Росреестром национальную систему

В Краснодарском крае наполняют нацсистему пространственных данных. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани наполняют национальную систему пространственных данных. Единая платформа была создана Росреестром и в будущем будет содержать сведения о всех объектах. Расположенных на территории России.

- На единой цифровой платформе будут собраны данные о земле, недвижимости, природных, искусственных и иных объектах, расположенных на территории страны. Документы территориального планирования, градостроительного зонирования, данные по планировке и проекты планируемых к строительству объектов, - рассказал вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

В 2022 году в систему уже внесли сведения о 1,8 тыс. правообладателях, зарегистрировали 43,7 тыс. ранее возникших прав и сняли с кадастрового учета 779 объектов недвижимости. Активней всех эту работу проводят в Новороссийске, а также Славянском, Красноармейском, Староминском, Крыловском и Новокубанском районах.

Новая цифровая платформа объединит данные из разных информационных систем и станет единым источником информации для различных организаций и ведомств.