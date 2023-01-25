В Анапе после прогулки без родителей пропал четырехлетний мальчик

В Анапе ищут пропавшего мальчика.

В Анапе загадочно четырехлетний мальчик Филипп. Родители отпустили ребенка одного поиграть на детской площадке, расположенной во дворе жилого комплекса по улице Владимирская 148/2. Территории вокруг дома закрытая, поэтому взрослые не переживали за безопасность сына. Однако, спустя время мальчик таинственно пропал с детских горок.

- На мальчике была синяя шапка. Одет он был в теплую куртку и штаны зеленого цвета. У него светлые волосы и очень большие темные глаза, - сообщили подробности близкие ребенка.

Знакомые семьи рассказывают, что Филипп - очень общительный мальчик. Поэтому мог уйти в гости к друзьям поиграть. Сейчас полиция ищет отрабатывает все варианты местонахождения ребенка.