Вениамин Кондратьев встретился со студентами Тихорецкого индустриального техникума и техникума отраслевых технологий

Ребята шьют балаклавы и варят печки-буржуйки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев пообщался со студентами Тихорецкого индустриального техникума и техникума отраслевых технологий. Глава региона поздравил их с Днем российского студенчества. Участниками встречи стали студенты, победившие в краевых и всероссийских конкурсах, стипендиаты и волонтеры. Студенты рассказали Вениамину Кондратьеву о стадионе, расположенном на территории техникума и попросили помочь с его ремонтом

- Проект реконструкции стадиона уже готов и прошел экспертизу. В ближайшее время из краевого бюджета будут выделены деньги на эти цели Реконструируем его. Стадионом смогут пользоваться и студенты, и жители района, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края посетил мастерские техникума. Здесь студенты варят печки-буржуйки, делают саперные кошки и шьют балаклавы. Ребята сообщили, что могли бы производить еще больше необходимых вещей, но не хватает материалов. Вениамин Кондратьев пообещал, что краевой департамент промышленной политики поможет им с обеспечением.