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НовостиПроисшествия25 января 2023 18:38

В Сочи под колесами иномарки погибла 14-летняя девочка

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Евгения ХАЛИКОВА
В смертельной аварии погиб ребенок. Фото: t.me/gibddsochi

В смертельной аварии погиб ребенок. Фото: t.me/gibddsochi

В Сочи 14-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Подростка не заметил водитель автомобиля «БМВ», ехавший по улице Яна Фабрициуса. Машина на большой скорости сбила девочку.

- Пешеходный переход, по которому девочка пересекала дорогу, был нерегулируемым. В результате ДТП пешеход скончался на месте, - сообщили в Госавтоинспекции по городу Сочи.

Иномаркой управлял 26-летний водитель. Сейчас следователи устанавливают все детали смертельной аварии.