В Адыгее утонул 81-летний любитель подледной рыбалки

Известно, что 24 января пожилой житель станицы Безводной Майкопского района отправился на ближайшее озеро порыбачить. Брошенный на берегу водоема мотороллер пенсионеры уже вечером заметили его знакомый. Подойдя ближе к водоему, он обнаружил во льду полынью, а на поверхности воды находилась шапка и сапоги рыбака.

- В результате поисковых работ спасателями Адыгейского поисково-спасательного отряда Республики Адыгея МЧС в озере подо льдом обнаружено тело мужчины без признаков жизни, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Адыгея.

Следователи Адыгеи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.