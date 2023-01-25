Узнали, где будут отключения света в Сочи 26 января 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Антон ФОКИН

В Сочи продолжается планово-предупредительный ремонт в рамках текущей эксплуатации электрооборудования. Поэтому энергетики предупредили что на нескольких улицах курорта временно не будет света.

Ограничение подачи электроэнергии запланировано на улицах Партизанская, Изобильная, Центральная, Школьная, Солнечная, Таврическая, Урицкого, Попова, Крамского, Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Авиационная, Абовяна, Пархоменко, Кутузова, Ереванская, Гагарина 58, Измайловская, а также на переулках Калиновый, Каменный, Грибной, Веерный и Южный.

В зону ограничения также попадут ООО «Мацестачай», Рыбное хозяйство ООО''Лаура'', FishLab. Кафе Salmo, Адлерское лесничество и Ландшафтная поляна.

Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение.