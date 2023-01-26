Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 4:28

Санитарную авиацию продолжат развивать в Адыгее

Ведется работа по заключению контракта
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего за три года работы медики совершили 216 вылетов. Фото: администрация Краснодарского края

Всего за три года работы медики совершили 216 вылетов. Фото: администрация Краснодарского края

В Адыгее планируют развивать санитарную авиацию. Данную программу запустили по нацпроекту. На данный момент, ведется работа по заключению контракта по итогам торгов.

- Планируется, что при помощи «воздушной» скорой помощи, медики будут направлять на лечение в федеральные центры людей, которые требуют немедленной специализированной помощи,- сообщили в пресс-службе минздрава Адыгеи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, при помощи санитарной авиации эвакуировали не менее 50 человек в прошлом году. Всего за три года работы медики совершили 216 вылетов.