Санитарную авиацию продолжат развивать в Адыгее

Всего за три года работы медики совершили 216 вылетов. Фото: администрация Краснодарского края

В Адыгее планируют развивать санитарную авиацию. Данную программу запустили по нацпроекту. На данный момент, ведется работа по заключению контракта по итогам торгов.

- Планируется, что при помощи «воздушной» скорой помощи, медики будут направлять на лечение в федеральные центры людей, которые требуют немедленной специализированной помощи,- сообщили в пресс-службе минздрава Адыгеи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, при помощи санитарной авиации эвакуировали не менее 50 человек в прошлом году. Всего за три года работы медики совершили 216 вылетов.