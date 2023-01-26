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НовостиОбщество26 января 2023 5:01

В Краснодаре отремонтируют 1,5 километра улицы Таманской

Обновят участок от улицы Ключевой до дома № 180
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На Таманской заменят дорожное покрытие, нанесут соответствующую разметку и установят новые знаки. Фото: администрация Краснодара

На Таманской заменят дорожное покрытие, нанесут соответствующую разметку и установят новые знаки. Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре начнут ремонтировал улицу Таманскую. Всего планируют заменить 1,5 километра дорожного полотна. Работы будут вестись на участке от улицы Ключевой до дома № 180. На месте уже демонтируют дорожные бортовые камни и устанавливают временные дорожные знаки.

— Дороги — важная часть инфраструктуры города. Это артерии, которые соединяют различные районы краевой столицы. От их качества зависит логистика, скорость поездок и многое другое, - заявила и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на Таманской заменят дорожное покрытие, нанесут соответствующую разметку и установят новые знаки.