Губернатор рассказал о 80-й годовщине освобождения Мостовского района

Фото: admkrai.krasnodar.ru

80 лет назад от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Мостовской район. Непрошенные гости хозяйничали там почти полгода. За это время было совершено много преступлений.

- Одна из самых страшных трагедий в Мостовском районе во время Великой Отечественной войны — события в Михизеевой Поляне. Там были расстреляны 209 жителей рабочего поселка, а дома сожжены. Местные перевалы — Аишха и Псеашхо — так и не были взяты гитлеровцами. Их планы прорваться к Черному морю в районе Красной Поляны благодаря мужеству советских воинов были сорваны, – написал в социальных сетях глава региона Вениамин Кондратьев.

Мостовской район был оккупирован 8 августа 1942 года. Фашисты грабили и убивали мирных жителей в каждом населенном пункте. Оккупация района официально закончилась 26 января 1943 года.

В память о защитниках на территории Мостовского района установили 45 обелисков. Памятники есть во всех населенных пунктах муниципалитета.