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НовостиОбщество26 января 2023 5:46

СК проводит проверку по факту гибели рыбака в Адыгее

Мужчину нашли благодаря оставленному у берега мотороллеру
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее утонул 81-летний рыбак. Фото: t.me/su_skr_01

В Адыгее утонул 81-летний рыбак. Фото: t.me/su_skr_01

СК проводит проверку по факту гибели рыбака в Адыгее. Он утонул в озере возле станицы Безводной.

- Предварительно установлено, что днем 24 января 81-летний житель Майкопского района на своем мотороллере отправился на подледную рыбалку. Вечером его знакомый проезжал мимо озера, увидев мотороллер мужчины и остановился, - сообщили в СУ СК России по Республике Адыгея.

Уточняется, что знакомый пропавшего мужчины подошел ближе к водоему и увидел во льду отверстие, в котором на поверхности воды плавали шапка и сапоги.

В результате поисковых работ спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда Республики Адыгея МЧС обнаружили в озере подо льдом мужчину. Он был мертв.