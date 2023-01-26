Водителя BMW, насмерть сбившего 14-летнюю девочку в Сочи, 36 раз штрафовали за превышение скорости

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В Хостинском районе Сочи 25 января 26-летний водитель на BMW сбил пешехода – 14-летнюю девочку. Школьница после столкновения с иномаркой получила несовместимые с жизнью травмы.

- По предварительным данным, 26-летний молодой человек на иномарке уступил дорогу девочке, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребенок погиб, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В ведомстве добавили, что водителя иномарки только в 2022 году 36 раз штрафовали за превышение скорости. Обстоятельства выясняются, не исключено, что в ближайшее время полицейские возбудят уголовное дело.