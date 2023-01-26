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НовостиОбщество26 января 2023 6:02

Программу реабилитации бойцов спецоперации разработают в Сочи

Ее составят с учетом опыта, полученного врачами при реабилитации бойцов Великой Отечественной войны
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сероводородная вода помогает ускорить заживление ран от различных травм.

Сероводородная вода помогает ускорить заживление ран от различных травм.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи начнут разрабатывать программу реабилитации бойцов спецоперации. К проекту приступили на базе крупнейшего бальнеологического курорта России. К слову, программу составляют с учетом опыта, которые получили врачи во время Великой Отечественной войны.

Сероводородная вода помогает ускорить заживление ран от различных травм. Также она помогает избавиться от хронических болей и положительно влияет на дыхательные пути.

- Высокая эффективность реабилитации доказана многолетними клиническими исследованиями при боевых хирургических травмах - огнестрельных и неогнестрельных, комбинированных травмах и поражениях, - рассказала главврач курорта, доктор медицинских наук Юлия Кабак.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на бальнеологическом курорте врачи будут лечить у бойцов ожоги, закрытые и открытые переломы. По мнению специалистов, применение йодобромной минеральной воды в виде ванн и ингаляций помогает справиться с посттравматическим стрессовым расстройством.