Программу реабилитации бойцов спецоперации разработают в Сочи

Сероводородная вода помогает ускорить заживление ран от различных травм.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Сочи начнут разрабатывать программу реабилитации бойцов спецоперации. К проекту приступили на базе крупнейшего бальнеологического курорта России. К слову, программу составляют с учетом опыта, которые получили врачи во время Великой Отечественной войны.
Сероводородная вода помогает ускорить заживление ран от различных травм. Также она помогает избавиться от хронических болей и положительно влияет на дыхательные пути.
- Высокая эффективность реабилитации доказана многолетними клиническими исследованиями при боевых хирургических травмах - огнестрельных и неогнестрельных, комбинированных травмах и поражениях, - рассказала главврач курорта, доктор медицинских наук Юлия Кабак.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на бальнеологическом курорте врачи будут лечить у бойцов ожоги, закрытые и открытые переломы. По мнению специалистов, применение йодобромной минеральной воды в виде ванн и ингаляций помогает справиться с посттравматическим стрессовым расстройством.