Программу реабилитации бойцов спецоперации разработают в Сочи

Сероводородная вода помогает ускорить заживление ран от различных травм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи начнут разрабатывать программу реабилитации бойцов спецоперации. К проекту приступили на базе крупнейшего бальнеологического курорта России. К слову, программу составляют с учетом опыта, которые получили врачи во время Великой Отечественной войны.

Сероводородная вода помогает ускорить заживление ран от различных травм. Также она помогает избавиться от хронических болей и положительно влияет на дыхательные пути.

- Высокая эффективность реабилитации доказана многолетними клиническими исследованиями при боевых хирургических травмах - огнестрельных и неогнестрельных, комбинированных травмах и поражениях, - рассказала главврач курорта, доктор медицинских наук Юлия Кабак.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на бальнеологическом курорте врачи будут лечить у бойцов ожоги, закрытые и открытые переломы. По мнению специалистов, применение йодобромной минеральной воды в виде ванн и ингаляций помогает справиться с посттравматическим стрессовым расстройством.