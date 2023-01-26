Троицкий водопровод построят от Новороссийска до Кабардинки до конца 2023 года

Помимо Троицкого водопровода работы ведутся еще на двух участках. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае началось строительство Троицкого водопровода. Его проложат на участке от Новороссийска до Кабардинки. До конца 2023 года рабочие планируют установить 20 километров труб.

- Параллельно проектируем заключительный участок от Кабардинки до Геленджика протяженностью 18 километров, – рассказ губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Помимо Троицкого водопровода работы ведутся еще на двух участках. Так, на Таманском водопроводе начался подготовительный этап. Здесь выполняется геодезическая разбивка по оставшимся 40 километрам трассы.

К слову, на Ейском водопроводе в этому году планируется начать строительство двух участков длиной 45 километров. В настоящее время идет оформление земли.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все строительные работы планируют завершить до конца 2024 года.