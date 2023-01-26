Неделя наставничества для сотрудников образовательной сферы стартовала в Адыгее

Участники смогут повысить свое профессионального мастерство.

В Адыгее началась неделя наставничества для сотрудников образовательной сферы. Участники смогут повысить свое профессионального мастерство.

Один из кураторов - победитель конкурса «Новой школе - новые учителя» в 2022 году, учитель биологии и химии Рамазан Сташ. Он поделился своим опытом и дал советы молодым педагогам. После окончания вуза Рамазан Сташ столкнулся с рядом проблем. Справиться с трудностями ему помогла региональная модель наставничества.

- В течение года я посещал семинары, методические мастерские, образовательные сессии, различные мероприятия, которые организовывал центр, занимался самообразованием под чутким руководством наставника, - заявил Рамазан Сташ.