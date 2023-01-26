Эксперт сравнил ипотеку за 1 рубль с «пузырем» на рынке жилья в Сочи

Застройщики начали предлагать ипотеку за один рубль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые признаки «ипотечного пузыря» зафиксированы на рынке недвижимости. В Сочи застройщики начали предлагать ипотеку за один рубль. Таким образом они стимулируют привлечение любых клиентов, независимо от того платежеспособные покупатели или нет. Это свидетельствует о “вздувшемся пузыре” на рынке недвижимости. Однако у тех, кто клюнул на удочку, возникают проблемы.

- Таких клиентов было достаточно много, кто хотел именно заработать на ровном месте, то есть пока объект строится платеж 1 рубль, а дальше, когда дом сдается, объект продается по более высокой цене, и разница кладется в карман. Когда желаемого роста цен произошло, то этот пузырь начинает лопаться, - рассказал эксперт по недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, много раз ипотеку выдавал без первоначального взноса. Это отрицательно отражается на рынке недвижимости.

Однако система “ипотека за один рубль” начинает сыпаться, когда люди хотят перепродать квартиры за ту же сумму, которую они заплатили. Но продавцам приходится уменьшать стоимость из-за стагнации или даже снижения цен.