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НовостиОбщество26 января 2023 7:01

На трассе А-147 в Сочи заменят 140 тысяч квадратных метров асфальта

Все работы завершат до конца мая
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В настоящее время готовность объекта составляет 38%. Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

В настоящее время готовность объекта составляет 38%. Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Сочи планируют заменить 140 тысяч квадратных метров асфальта. Дорожники уже приступили к активной фазе ремонта на участках между 143-м и 158-м километрами трассы А-146. Накануне дорожное покрытие начали менять рядом с поселками Лоо и Вардане Лазаревского района Сочи.

- Будут проведены работы по ремонту гидросооружений, замене бортового камня, ремонту тротуаров, установке ограждения, а также восстановлению верхнего слоя дорожной одежды, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, к завершающему этапу укладки асфальта приступят в апреле. Все ремонтные работы планируют завершить до конца мая. В настоящее время готовность объекта составляет 38%.