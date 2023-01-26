Кубанские предприятия могут подать заявки на создание корпоративного центра опережающей подготовки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские предприятия могут создать корпоративный центр опережающей подготовки. Для этого они должны быть участниками нацпроекта «Производительность труда». Отбор участников на 2023 год запустили Агентство развития навыков и профессий вместе с Минэкономразвития России.

- Внутри предприятий учебные центры закрепляют эффект адресной поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Сформированная система непрерывного профессионального обучения позволяет овладеть новыми навыками. Также совершенствовать имеющиеся компетенции, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что этот инструмент помогает обеспечить реальный сектор экономики региона квалифицированными специалистами.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на платформе Ворлдскиллс до 1 февраля.