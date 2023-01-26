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НовостиОбщество26 января 2023 7:09

Кубанские предприятия могут создать корпоративный центр опережающей подготовки

Для этого они должны быть участниками нацпроекта «Производительность труда»
Мария ЧАЛАЯ
Кубанские предприятия могут подать заявки на создание корпоративного центра опережающей подготовки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские предприятия могут подать заявки на создание корпоративного центра опережающей подготовки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские предприятия могут создать корпоративный центр опережающей подготовки. Для этого они должны быть участниками нацпроекта «Производительность труда». Отбор участников на 2023 год запустили Агентство развития навыков и профессий вместе с Минэкономразвития России.

- Внутри предприятий учебные центры закрепляют эффект адресной поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Сформированная система непрерывного профессионального обучения позволяет овладеть новыми навыками. Также совершенствовать имеющиеся компетенции, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что этот инструмент помогает обеспечить реальный сектор экономики региона квалифицированными специалистами.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на платформе Ворлдскиллс до 1 февраля.