В Сочи демонтировали более 30 незаконных рекламных щитов

Все самовольные объекты будут храниться до 90 календарных дней. Фото: администрация Сочи

В Сочи продолжается мониторинг по выявлению самовольно установленных объектов. Администрация следит за соблюдением единого стиля на территории курорта. С начала 2023 года было демонтировано более 30 незаконных рекламных сооружений.

- По поручению главы города Алексей Копайгородского организована работа по надзору за незаконно размещенными рекламными конструкциями, – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Литвинец.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в февраля мэрия заключит контракт на демонтаж незаконных рекламных конструкций. Все самовольные объекты будут храниться до 90 календарных дней. За это время собственник обязан возместить все расходы на демонтаж, иначе конструкцию утилизируют.