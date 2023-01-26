В Сочи благоустроят около 30 общественных территорий

Темпы реализации проектов мэрия обсудила на расширенном совещании. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют благоустроить не менее 30 общественных территорий в Год архитекторы. Темпы реализации проектов мэрия обсудила на расширенном совещании.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил выделить деньги из городского бюджета для улучшения курорта. Также средства для благоустройства общественных территорий будут поступать из внебюджетных источников. К слову, пространства улучшат и в удаленных населенных пунктах.

– Работу по созданию комфортных условий для горожан и сельских жителей Сочи, а также гостей нашего города, по поручению губернатора ведем совместно с депутатским корпусом и инвесторами. Все просьбы горожан закреплены в паспортах ТОС и наказах избирателей, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.