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НовостиПолитика26 января 2023 7:47

Роман Козка назначен руководителем правового департамента мэрии Краснодара

Его кандидатуру согласовали депутаты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В мэрии Краснодара 26 января состоялось очередное заседание городской Думы. На нем депутаты согласовали кандидатуру Романа Козка на должность руководителя правового департамента.

По информации мэрии, у Козка два высших образования. Роман более 10 лет был юристом в различных коммерческих организациях. Кроме этого, 10 лет трудился в министерстве финансов Кубани: прошел путь от ведущего специалиста до замначальника правового управления.

Последние несколько месяцев Козка занимал кресло замглавы города-героя Новороссийска. С 26 января будет работать в мэрии Краснодара.