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НовостиОбщество26 января 2023 8:00

Парк стадиона «Кубань» благоустроили в Краснодаре

Здесь уложили тротуары, беговые дорожки с резиновым покрытием, обновили асфальт
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Стадион «Кубань» долгое время являлся домашней ареной одной из старейших команд края. Фото: администрация региона

Стадион «Кубань» долгое время являлся домашней ареной одной из старейших команд края. Фото: администрация региона

В Краснодаре завершили благоустройство парка стадиона «Кубань». На обновление территории деньги выделили из министерства спорта.

- Стадион «Кубань» долгое время являлся домашней ареной одной из старейших команд нашего края. Безусловно, мы уделяем большое внимание тому, чтобы спортивные объекты находились в должном состоянии, – заявил министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в парке уложили новые тротуары, появились беговые дорожки с резиновым покрытие и обновили асфальт. Также на территории установили архитектурные формы, арку и освещение.