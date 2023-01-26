Парк стадиона «Кубань» благоустроили в Краснодаре

Стадион «Кубань» долгое время являлся домашней ареной одной из старейших команд края. Фото: администрация региона

В Краснодаре завершили благоустройство парка стадиона «Кубань». На обновление территории деньги выделили из министерства спорта.

- Стадион «Кубань» долгое время являлся домашней ареной одной из старейших команд нашего края. Безусловно, мы уделяем большое внимание тому, чтобы спортивные объекты находились в должном состоянии, – заявил министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в парке уложили новые тротуары, появились беговые дорожки с резиновым покрытие и обновили асфальт. Также на территории установили архитектурные формы, арку и освещение.