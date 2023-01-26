В Адыгее задержали подростка, который раскладывал наркотики. Фото: пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

В Адыгее 16-летнего подростка задержали за сбыт крупной партии наркотиков. Житель Майкопа хотел продавать запрещенные вещества, отправляя координаты тайников через интернет. В ходе спланированной операции подозреваемого задержали с поличным.

Видео задержания подозреваемого опубликовали в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

- Эксперты-криминалисты провели необходимые исследования. Они вынесли заключение, что их содержимым оказались три вида наркотиков - соль, мефедрон и марихуана. Их общая масса составила около 100 граммов, - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по данному факту в СУ СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело. Подростку грозит до 20 лет тюрьмы.