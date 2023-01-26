Мужчину передали полиции для разбирательства Фото из архива КП

В Белореченске вор вынес из магазина 14 пачек сливочного масла и косметику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

К росгвардейцам обратилась администратор одного из магазинов по улице Гоголя. Женщина рассказала, что застала мужчину, который за день три раза вынес неоплаченный товар.

Как выяснилось, 42-летний местный житель пронес мимо кассы 14 пачек сливочного масла и косметические средства.

- Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.