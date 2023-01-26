Самому старшему новому пациенту 38 лет Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 87 новых случаев заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 78 лет, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 42 положительных результата, в Сочи - 12, в Новороссийске и Северском районе - по четыре, в Староминском - три. По два пациента прибавилось в Армавире, Абинском, Каневском, Красноармейском, Мостовском и Туапсинском муниципалитетах.

- В Анапе, Горячем Ключе, Гулькевичском, Ейском, Кавказском, Крымском, Кущевском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах по одному инфицированному, - сообщили в краевом оперштабе.

С выздоровлением за сутки в регионе выписали 38 пациентов.