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НовостиЗдоровье26 января 2023 8:28

На Кубани за сутки выявили 87 новых случаев заболевания COVID-19

С выздоровлением выписаны 38 пациентов
Светлана ОВДЕЙ
Самому старшему новому пациенту 38 лет Фото из архива КП

Самому старшему новому пациенту 38 лет Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 87 новых случаев заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 78 лет, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получено 42 положительных результата, в Сочи - 12, в Новороссийске и Северском районе - по четыре, в Староминском - три. По два пациента прибавилось в Армавире, Абинском, Каневском, Красноармейском, Мостовском и Туапсинском муниципалитетах.

- В Анапе, Горячем Ключе, Гулькевичском, Ейском, Кавказском, Крымском, Кущевском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах по одному инфицированному, - сообщили в краевом оперштабе.

С выздоровлением за сутки в регионе выписали 38 пациентов.