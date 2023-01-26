Корпус камеры имеет специальные ламы, направляющие ультрафиолетовые лучи Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Больница Кущевского района Кубани получила новые бактерицидные камеры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Аппараты для медучреждения закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Бактерицидные камеры используют в приемном отделении и отделения гинекологии для хранения стерильных мединструментов.

Корпус камеры имеет специальные лампы, направляющие при включении ультрафиолетовые лучи.

- В новых бактерицидных камерах установлены решетки, что значительно увеличивает вместимость, а стерильность предварительно простерилизованных приборов или инструментов сохраняется до 7 суток, - отметил главврач Кущевской ЦРБ Сергей Сычев.

Всего в 2022 году медучреждения Кубани получили по нацпроекту 5,7 тысячи единиц оборудования. А автопарки больниц пополнились 192 новыми автомобилями.