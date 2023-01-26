Татьянин день в Ушаковке отметили «медовухой» и «зачеткой добрых дел»

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

25 января в Ушаковке отмечали необычно и с особым размахом. На главный студенческий праздник, Татьянин день, только первокурсников пришло более 500 человек. Главным событием стало учреждение нового официального документа вуза – «зачетки добрых дел». Курсанты давно и активно принимают участие в начинаниях Ушаковки, направленных на помощь людям и развитие наук. В честь праздника «зачетка добрых дел» с соответствующими отметками была торжественно вручена пятидесяти самым отличившимся.

Празднование прошло весело: ребята учились «ловить халяву», пили сладкую «медовуху» (ее заменил лимонад), участвовали в забавных конкурсах и квизе, получали грамоты и призы. Но самым главным подарком стали новоучрежденные зачетки с отметками участия в добровольческом движении. Каждое хорошее дело – считает руководство вуза - должно быть замечено и поощрено.

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

- Появлением этой новой традиции мы хотели привлечь к участию в проектной и добровольческой деятельности новых участников, продемонстрировать максимальное уважение и почет всем тем, кто уже не первый год творит добро, делая мир вокруг нас лучше и красивее. В будущем мы хотели бы сделать электронный банк данных этих «добрых зачеток» сродни «банку добрых дел», - так прокомментировал событие Сергей Панченко, проректор ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Помимо этого, 15 самых достойных курсантов, по ежегодной традиции, удостоились грамот и благодарностей. После официальной части праздника и курсантов, и их преподавателей ожидало настоящее волшебство. Театрализованное представление перенесло всех в 1755 год – время создания Московского университета. После яркого шоу вернулись обратно в наше время – для участия в квизе. Борьба команд была нешуточной, но в этой морской баталии впервые победила дружба.

Затем веселились уже деканы вуза: бросали в зрительный зал светящиеся мячики – «халяву». Студенты, поймавшие мячики, теперь на зачете или экзамене могут потребовать увеличить полученную оценку на балл. Вот так в 2023-м «ловят халяву». В следующем году все новые традиции было единогласно решено продолжить.