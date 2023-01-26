Двое мужчин погибли во время пожара в Анапе

Причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки и электрических приборов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе в ночь на 26 января разгорелся сильный пожар. Огонь захватил частный дом в 02:21 часов. ЧП произошло на улице Строителей в поселке Сукко.

- В 02:35 часов по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание частного дома на площади 16 квадратных метров. В 03:55 часов ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ликвидировать пожар удалось только в 06:00 часов утра. К сожалению, погибли двое мужчин.

- 51-летний мужчина проживал в жилом доме на улице Строителей в поселке Сукко. Также в доме временно проживал пенсионер, снимавший у него жилье, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

При осмотре помещений дома после полной ликвидации огня были обнаружены останки проживавших в нем мужчин. СК проводит проверку по факту пожара. Назначена медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливают личность погибшего пенсионера.

По предварительным данным причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки и электрических приборов.