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НовостиОбщество26 января 2023 8:45

На Кубани рыбаки увеличили добычу на 20%

На промысле хамсы вылов вырос на 400 килограммов
Евгения СОРОКА
Уловы рыбаков растут с каждым годом.

Уловы рыбаков растут с каждым годом.

На Кубани рыбаки увеличили добычу на 20%. Об этом сообщают в Росрыболовстве.

- В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки нарастили добычу на 20,4%, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве. - Показатель увеличили до 2,6 тысяч тонн.

А тем временем на промысле хамсы вылов вырос на 400 килограммов, таким образом, показатель повысили до 2,5 тысячи тонн.

В целом, российские рыбаки идут на рекорд.

- К 24 января 2023 года они добыли 279,3 тысяч тонн рыбы — на 15% больше уровня 2022 года, - добавляют в Росрыболовстве.

Стоит сказать, браконьерство в статистике МВД по-прежнему лидирует. Правоохранители и местные жители то и дело достают из воды браконьерские сети.